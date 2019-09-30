竞消委拟价格透明度准则 保障消费者网订机票住宿权益

（早报讯）隐性消费、价格误导、预先勾选服务选项不显眼等，这些让网上预定机票和酒店的消费者防不胜防的不良手段今后有望得到改善。新加坡竞争与消费者委员会拟定价格透明度准则，提出建议保障消费者购买权益。

随着越来越多消费者习惯在网上订购机票和酒店住宿，竞消委针对行业内商业惯例、竞争机制和消费者保护问题等展开市场调查。

竞消委随后根据这份市场调查拟定了一套有关提高价格透明度的准则，建议内容包括四项：

“滴灌定价”（Drip pricing）和“预先勾选框”（pre-ticked boxes）：业者须确保所有不可避免或强制性费用（例如税和附加费）都包括在标题中的总价中。业者须避免使用预先自动勾选附加商品和服务的选项框。若使用预勾选框，业者必须在醒目位置提供被勾选的商品信息。 价格比较：当与其他业者进行价格比较时，业者须确保它的陈述和价格没有错误，并不会造成误导。 折扣：将现有价格和原价进行比较，以标明折扣时，业者应使用真实的原价，即通常价格，为价格比较提供合理依据。 使用“免费”一词：业者需确保价格为零元或“免费”的商品陈述不虚假，且没有误导性。当会产生任何条款及后续费用时，应预先明确、突出地说明。

这份准则将更清楚地说明触犯保护消费者公平交易法令的内容，协助业者清楚显示和宣传价格。准则同时为竞消委评估信息及广告是否透明及不会产生误导提供参考，从而使消费者能够放心购买。

竞消委同时邀请公众对拟议的价格透明度准则提出反馈和意见，提交截止日期为10月21日。欲知更多信息，也可上竞消委官网www.cccs.gov.sg，公共咨询（Public Consultation）查看。