泰国溺水狮城男 家人抵普吉岛

（早报讯）到泰国岛屿游玩时溺水的狮城男子，被送往普吉岛医院抢救后，医院通过新加坡领事馆联系他的家人，家人也在今天抵达普吉岛了解情况。

《联合晚报》昨天报道，57岁的本地中年男子王源权（译音，Wong Yuen Khuen）上周六（9月28日）早上参加当地的珊瑚岛一日游，结果在珊瑚岛水域游泳时不知何故突然在水中挣扎，然后慢慢沉入水中。

他被岸边的救生人员拖上海滩急救后，送到临近的查龙医院抢救，然后转到另一家瓦奇拉普吉医院。

记者昨天致电医院，护士表示已经通过新加坡领事馆尝试联络王源权的家人，而家人将在今早赶赴普吉岛协助他处理医院事宜。不过，院方基于保护病患隐私原则，不能进一步透露王源权的病情。

据了解，王源权送院时情况危急，一直到昨天都还在进行抢救，未度过危险期。

根据会计与企业管制局（ACRA）记录，王源权是本地印刷公司老板，从事名片、传单等印刷服务，不过他的公司在今年4月时没有更新营业情况，暂不知道公司目前是否已经关闭。

记者昨天走访他住家，但无人应门，邻居指王源权和母亲同住在单位内，相信其弟弟也住在同一座组屋。

邻居洪先生（50岁，自雇人士）说:“他们在这里住了大约五年，平时大家都会彼此打招呼。最近几天没看到他，只看到他的母亲，也不知道他去了泰国旅游。”

穿救生衣岸外不远出事 溺水原因成谜

王源权溺水原因成谜，溺水处距离沙滩只有大约三米，而且旅行社说：“事发时他有穿着救生衣”。

为王源权提供一日游的泰国旅行社Nikrom Marine昨天回复《联合晚报》询问时证实，王源权是通过中介订购一日游的配套。

旅行社发言人说：“他被岛上的职员发现在距离岸边二至三米的海面漂浮，身上还穿着救生衣。在进行急救后，我们安排快艇送他去医院。”

虽然旅行社指王源权有穿救生衣，但根据他被救上岸时的照片，他只穿着一天黑色短裤，身上并无救生衣。不知救生衣是被海浪冲走，或是被救生员在进行急救前脱掉。