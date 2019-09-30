环境局延长培育新手小贩摊位租金回扣多六个月

（早报讯）从即日起，国家环境局将把原为九个月的培育新手小贩摊位租金折扣延长多六个月，给予新手小贩更多援助。

这是环境局第二次延长培育新手小贩摊计划（Incubation Stall Programme）的租金折扣。

环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士今天（9月30日）在首场小贩座谈会上致辞时，做出上述宣布。

她指出，根据现有计划，新手小贩在开业的首九个月，可以享有50％的租金回扣。经调整后，新手小贩可享有多六个月的租金优惠期，但租金折扣将从50%降至25％。

“换言之，（新手小贩）可在15个月内，享有超过40%的租金回扣。”

许连碹也提到，考虑到新手小贩已在培育摊位建立起客户群，环境局下来也给予小贩一个选项，让他们决定是否继续在培育摊位经营生意。

新手小贩过往在完成培育计划后，若要继续当小贩，必须自行寻找新摊位。

培育新手小贩计划自2018年推出以来，有超过60人申请，并有20人获选经营分布在全国的培育新手小贩摊位。

另外，环境局和精深技能发展局也将推出“小贩培训计划”（Hawkers’Development Programme），更好地传承小贩行业。其中，环境局将和培训机构合作，开办菜单设计、定价策略、摊位设计和社交媒体营销等课程，协助新手和现有小贩更好地经营生意。

这项计划同时会涵盖学徒和培育摊位环节。更多详情将在今年底前公布。