政府推出运作科技网络安全总蓝图

（早报讯）我国电力、水源和交通等关键网络的运作科技系统面临我国最紧迫的网络袭击威胁之一，政府因此推出针对运作科技的网络安全总蓝图，通过人员培训和制定操守原则，加强关键系统的网安防御能力。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今早在第四届新加坡国际网络周开幕礼致辞时指出，新加坡曾遭受网络袭击，但预料会有更多网络袭击者将尝试侵入我国系统。本地去年发生的网络犯罪案件比前年多出近16％，而网络犯罪已占我国整体犯罪案件的约五分之一。

其中，一般用于操作机器和运作程序的运作科技（Operational Technology）系统不具备足够的网安设备，而随着科技发展将这些系统与资讯科技（Information Technology）系统结合，促使不同系统之间可互相联通，也因此更容易遭受网络袭击。

因此，新加坡网络安全局与业界合作推出运作科技系统网络安全总蓝图，有助采用该系统的用户，尤其是本地关键信息基础设施，有足够能力应对相关网络威胁。

这项总蓝图涵盖为系统操作人员提供更先进的网络安全培训、设立网安信息分享和分析中心、制定网安操守原则，助系统用户加强现有程序，以及促进政府与业界的合作采纳更坚韧的科技系统。

另一项新兴的网络威胁是针对物联网设备的大规模袭击。到了2025年，全球的物联网设备数量预计达到640亿个，或相当于每个人平均拥有约八个设备。

新加坡因此与荷兰的国家网络安全中心以及经济事务与气候部合作展开针对物联网的网络安全局势研究，探讨物联网存有的11种网安挑战，并提议各国可采纳的标准和创新，以加强物联网系统的安全性。这项研究报告将于明天公布。

张志贤也宣布，继去年推出的政府漏洞悬赏计划，政府将进一步推出网安漏洞披露计划，让任何人包括白帽黑客、网安研究员，甚至公众，都能够举报在连接互联网的政府系统或应用上所发现的网安漏洞。