共享电动车业者BlueSG推出新收费配套

（早报讯）为迎合用户需求，共享电动车业者BlueSG明天起推出两个新收费配套，允许用户租用车辆长达三到五小时。

BlueSG今天发表文告，宣布上述消息。

目前，BlueSG只提供两个配套——“特级年度会员”和“每周会员”配套。特级年度会员配套需支付每个月15元的会员费，车租为每分钟3角3分。每周会员配套则无需付经常性会员费，每分钟则收费5角。

下来，特级年度会员将可选择以39.90元租用BlueSG车辆三小时，或以49.90元租用五小时。

另外，BlueSG第1000个充电点今天启用，并设在巴西立21街第245A座组屋。

2017年推出服务至今，BlueSG已在全岛各地设立了253个充电站（1003个充电点），其中有25个充电站（99个充电点）今年4月起开放让第三方电动车车主使用。BlueSG目前在本地有530辆电动车供用户租用，并吸引超过4万人注册为会员，电动车出租约37万次，总行驶里数超过660万公里。

根据BlueSG之前与政府签署的协议，BlueSG计划2020年前陆续推出1000辆电动车，并在全岛设置2000个充电点（约500个充电站）。其中400个充电点将开放给一般公众使用，让拥有电动车的车主和其他业者也可付费使用。