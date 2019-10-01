网安协调委员会明年推出网安标准总蓝图

（早报讯）新加坡网络安全局和企业发展局新成立的网络安全协调委员会，将制定我国在未来五年可使用的网络安全标准总蓝图。这份预计明年推出的总蓝图，可协助本地企业和政府机构提升网安标准。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今午在国际通用准则研讨会开幕仪式上致辞时指出，总蓝图会列明各界在建立坚韧基础设施、打造更安全的网络空间以及提升网安产品和服务这三方面该达到的标准。

“委员会希望能提升整个生态系统的网安韧性，同时允许新加坡能更好地支持全球在推动智能产品安全方面的努力。”

这是一年一度的国际通用准则研讨会首次在我国举行。新加坡从今年1月起成为可颁发通用准则（Common Criteria）证书的国家，让本地公司研发的网络安全产品不必送到国外鉴定。

为了加强强我国在评估和鉴定方面的努力，普杰立也宣布，网安局和南洋理工大学将在南大校园建全国综合评估中心（National Integrated Centre for Evaluation，简称NICE）。

中心预计明年正式投入使用，成为评估和鉴定产品的一站式设施，也会提供一系列培训和实习项目，培养可评估及鉴定网络安全科技产品的人才。