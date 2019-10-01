盛港三女孩同一天失踪

（早报讯）更新：根据警方今天（10月1日）下午3时40分在推特发布的最新贴文，两名失踪的11岁女孩已经被寻获。警方也在推特帖文中表达对公众的感谢。

盛港昨日早上同时发生两起失踪案，三名女孩下落不明，其中一名13岁女孩已被寻获，另外两名11岁女孩则为小学同学，目前音讯全无，家人心急如焚。

第一起失踪案发生在昨日早上7时，地点在盛港实里达广场，两名失踪的女孩都是11岁，就读丰伟小学（Fernvale Primary School）。

两名失踪的女孩为新加坡籍的郭熙蕾（Aletha）和美国籍的奈拉（Nyla Taj Syed），失踪时都身穿丰伟小学的校服（白色上衣和绿色格子裙）。

郭熙蕾的母亲郭太太（41岁）告诉《联合晚报》，当天早上7时女佣如常把女儿送到学校，之后离开，下午4时左右再往学校，要接她下课。

她说：“女儿一般五点多就会回家，不然至少会打电话通知我们，可是到了五点多却音讯全无，女佣在学校外也等不到女儿出来。”

双方家人之后询问校方，学校向她们证实，郭熙蕾和妮拉当天没有来上课，也没有出席课外活动，家人在得知女儿失联后，立即报警。

昨日同一时间，一名身穿白色上衣和浅绿色裙子的13岁马来族少女也在盛港安谷巷（Anchorvale Lane）第311D座失去踪影，不过据悉和丰伟小学学生失踪案无关。警方之后向《联合晚报》证实，这名少女已被寻获。

如果公众有另外两名失踪者的消息，可拨打999警方热线通报。