实施第一天 多数狮城车主还未装VEP标签

（早报讯）外国车辆入境准证（VEP）措施第一天实施，多数受访的新加坡车主却还没安装“外国入境车辆射频识别标签”（VEP-RFID，简称RFID）。

马来西亚交通部上周一（9月23日）宣布，由于三分之二经常往返新马的车辆仍未完成VEP注册手续，因此将在“尖峰时段”延缓执法不开罚。不过，未注册VEP的外国车辆在“非尖峰时段”通关，或将罚款150令吉（约50新元）。

“尖峰时段”指的是周一至周四凌晨5时至上午11时、晚上7时至10时；周五、周六和星期日则是下午4时至凌晨3时、下午1时至下午4时。

许多新加坡车主对于“非尖峰时段”是否会开罚表示关注。今早11时10分，本报记者开着一辆尚未安装RFID标签的新加坡车辆，通过新柔长提入境马国。

虽然马国关卡多处设有告示牌，提醒车主上网注册安装RFID，但记者在进出马国关卡时没遇到任何麻烦，也没有官员阻止或提醒。

《联合晚报》记者在马国关卡附近的添油站，访问了10名新加坡车主，当中只有一人安装了RFID标签。

周先生（38岁）每月都会到柔佛新山逛街，他笑称自己运气好，今年2月上网注册VEP，只等了一个月就成功预约到时段安装。

在马国做生意15年的陆锦松（62岁）受访时透露，他在去年12月就上网注册，并收到了确认信，但至今仍预约不到时段安装。

叶小姐（31岁）不知道今天是第一天实施，也还没上网注册。

“听朋友说，注册系统很没效率，等了很久都预约不到时段安装，我看当局也不会那么快开罚。”

新加坡车主目前可在四个地点领取及安装RFID标签，包括第二通道的振林山南向休息站、五间店（Lima Kedai）收费站、淡杯安莎娜广场露天停车场，以及东部大道（EDL）的班兰休息站。当局也将在第二通道关卡的陆路交通局办事处增设RFID安装中心。

根据马国媒体报道，马国交通部宣布展延对外国车辆入境准证的执法行动。