新加坡与欧亚经济联盟签署自贸协定

（早报讯）新加坡与亚美尼亚、白罗斯（Belarus）、吉尔吉斯斯坦（Kyrgyzstan）、哈萨克斯坦（Kazakhstan）和俄罗斯五个欧亚经济联盟成员国签署了亚经济联盟－新加坡自贸协定（EAEUSFTA）框架和非服务与投资协定，新加坡也与亚美尼亚签署了服务与投资协定。

负责签署新亚协定的是国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼以及亚美尼亚副总格里高良（Mher Grigoryan）。我国的目标是与各个成员国签署一项服务与投资协定。

与亚美尼亚总理帕什尼扬（Nikol Pashinyan）共同见证两项签署仪式的李显龙总理说，新加坡与联盟和各个成员国的友好关系建立在对彼此尊重的基础上，大家的合作旨在创造共赢。他形容签署EAEUFTA为深化双方关系的一个里程碑，将促进更多的贸易和投资流量。

新加坡与欧亚经济联盟的贸易目前达65亿美元，李总理认为这尽管并非微不足道，规模却仍是颇小的。

“自贸协定生效后，关税和非关税壁垒会减少，这些都是可马上落实的实质益处，可有效地刺激贸易。长远来说，司法管制方面的合作、更强的商业联系以及企业对彼此更为熟络，更利于企业游刃于两个区域之间。”