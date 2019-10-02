亚细安—新加坡网络安全卓越中心今启用

（早报讯）我国正式推出亚细安—新加坡网络安全卓越中心，并推出两项与联合国合作制定的新网安项目，通过网安规范和策略等方面的培训计划，助亚细安成员国提升网络安全能力。

通讯及新闻部长易华仁今早在第四届亚细安网络安全部长级会议开幕式上致辞时指出，亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASEAN- Singapore Cybersecurity Centre of Excellence，简称ASCCE）主要为亚细安成员国具有决策责任的高级政策及技术官员，提供相关的政策和技术培训。此次的部长级会议是新加坡国际网络周的活动之一。

该中心共有三个主要作用，包括在国际法律、网络策略、立法、网络规范及其他网络安全政策课题方面展开研究及提供培训。

中心也将提供电脑应急反应小组相关的技术培训，促进分享开源网络袭击的相关信息及最佳作业方式，以及举行虚拟网袭防御培训和演习。

易华仁在去年的部长级会议上宣布，ASCCE将在五年内获得3000万元的资助。

ASCCE位于淡马锡理工学院的网络靶场训练中心，从今天起全面投入运作，主要培训中心则设于桥北路一带，将于明年4月开始运作。

易华仁也宣布，ASCCE将推出新加坡网络安全局与联合国合作制定的两项新网络安全项目。

其中包括网安局和联合国裁军事务厅（UNODA）于明年5月推出的主管级代表交流计划（Senior Executives Cyber Fellowship），为期10天的计划将有助参与代表具备必要的网安专业知识。每个亚细安成员国将受邀安排一名代表参加。

网安局和UNODA也将推出另一项为期四天的工作坊，主要探讨各国可如何落实联合国专家组织提出的网络规范及设定互信机制，减少在网络空发生冲突和误解的风险。