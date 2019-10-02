93万户组屋家庭本月获水电费回扣

（早报讯）约93万户组屋家庭本月将获得60元至100元的水电费回扣，协助他们抵消部分水电费开销。

财政部今天发文告说，一房式和二房式组屋家庭可获100元水电费补贴、三房式90元、四房式80元、五房式70元，三代同堂或其他大型组屋家庭则是60元。住户中若有人拥有超过一个房地产，这类组屋家庭则不能享有水电费回扣。

在开放电力市场下，符合回扣资格的家庭无论选择哪家电力零售商，都同样能获得水电费回扣。

水电费回扣（U-Save）自2012年推出，是消费税补助券的三个组成部分之一，每三个月发放一次。政府为水电费回扣拨出的总开支，今年预计达3亿元。

文告也指出，一整年的水电费回扣，能帮助住在一房式或二房式组屋的居民应付三至四个月的平均水电费，以及帮助住在三房式和四房式的居民抵消一至两个月的水电费。

想了解消费税补助券详情，可上网www.gstvoucher.gov.sg。有疑问者则可拨打6671-7117询问，或电邮customersupport@spgroup.com.sg。

消费税补助券另两个组成部分于每年8月发放，包括帮助低收入国人抵消部分生活费负担的现金资助，以及帮助年满65岁年长者支付医疗费的保健储蓄填补。