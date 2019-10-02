校外盯梢拍女生 男子求缓刑遭拒

（早报讯）41岁前保险经纪四年多来，在多所中学大门外盯梢至少八名女学生，拍上百张照片，律师求情时指被告南大毕业，还考获特许金融分析师，认为还能有机会改造，请求判他缓刑监视，遭法官拒绝。

律师引述23岁国大生萧凯元非礼女子的案件，指虽然两人的罪行不同，但是前保险经纪若有机会改造，同样能够和萧凯源一样回馈社会。主控官对此反驳说，此案已去到高庭，尚未完结。

法官下判时指出，虽然被告的罪行比起其他犯下盯梢或者偷拍裙底的罪犯轻微，但他对受害者造成的伤害不小，而且无论年龄或个人情况都不适合缓刑监视，判他坐牢三个月以及罚款8000元。

被告冯宝全（译音）目前无业，他共面对10项控状，包括公共滋扰，失信，侮辱女性尊严，触犯防止骚扰法令的等罪名。

控方以其中五项触犯防止骚扰法令，以及一项侮辱女性尊严的罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。被告昨天认罪后被判刑。

根据案情，被告早在2013年就开始犯案，在多间女子中学的门外，假借填写调查问卷的名义，索取他“感到兴趣”女生的名字、电话号码，以及地址，并且还会跟踪她们，偷偷拍下她们的照片。

他在2017年遭到逮捕后，调查显示他对至少八名女生下手，拍了上百张照片。

除了跟踪和骚扰女生以外，他有时会在学校外走动，开着手机的录像功能拍下所有经过的女学生。

另外，他也被指在马林百列路偷拍一名女子的裙底。他声称女子的裙子太短，拍裙底是为了“证明”，想要将照片送给服装设计师所组成的协会。