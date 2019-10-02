采购预批网安科技方案 中小企可获津贴

（早报讯）数码转型可为企业带来不少商机，但企业遭到网络袭击的风险也更大。为了协助中小企业提升网络安全，政府提供一系列预先批准的网络安全科技解决方案，符合标准的中小企业在采购这些方案时，可申请高达70％的政府津贴。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今午在国际网络周第二天活动上致辞时指出，企业在越来越依赖数码科技的同时，不能对随之增加的网安风险视而不见。

“较小企业也会面临网安威胁，但在采用解决方案时可能会面对资源有限的问题。”

他宣布政府已经将首批预先批准的网络安全科技方案纳入中小企业数码化计划（SMEs Go Digital Programme）旗下，并呼吁中小企业采纳这些方案。

中小企业可通过企业科技库浏览选购这些解决方案，并在生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）下申请高达70％的津贴。

普杰立也在活动上邀请网络安全业者集思广益，为本地能源、卫生和海事等业者和政府部门献计，应对网络安全挑战。

这些挑战包括如何确保运作科技系统能有效对抗网袭、更容易探测到异常活动并分析威胁，以及提升网安应对能力等。