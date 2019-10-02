男童遭敲头扭耳捏腿 女补习老师监四周

（早报讯）12岁男童数学题做错，遭女补习教师多次用拳头敲打头部、扭耳朵和捏大腿，导致大腿有10公分淤青，手臂也有指甲痕，更因身心受创，不敢再去补习。

现年51岁的女补习教师面对三项蓄意伤人控状，控方以其中两项提控，余项交给法官下判时一并考虑。她认罪后，昨天被判坐牢四周。

为了保护受害者，法官谕令媒体不准报道任何可能泄露受害者身份的资料，包括被告名字。

根据案情，被告案发时是一名兼职补习教师，在住家提供数学补习，而受害的男童事发时只有12岁。

案情显示，男童在2017年5月2日开始到被告的住家上数学补习课，一个星期两堂课，每次两小时。课堂上除了男童，还有其他学生。被告在第一堂课时，便安排男童坐在自己身边。

同月某日，被告突然发怒用拳头多次敲打男童额头，导致男童额头红肿。

同年8月15日，男童如期到被告家补习，结果因为做错数学题，再度遭被告敲头，甚至扭耳朵。

男童难过得回家向母亲哭诉，母亲也发现宝贝儿子头部红肿淤青，于是联系被告，要求被告不准再打男童，而是向她反映男童问题，由她亲自管教孩子，被告当时作出承诺，母亲于是不再追究。

不料不过三天，被告再次发怒捏男童大腿，男童吓得试图逃走，但遭被告阻止，双腿被捏得伤痕累累。

男童事后向父亲哭诉，父亲发现男童双腿多处淤青，甚至轻微流血，手臂还留下指甲痕，父亲气得报警处理。

根据验伤报告，男童左腿和右腿出现10公分和两公分淤青，也出现创伤后压力心理障碍症状，经常梦到自己被打，甚至不敢再去补习。