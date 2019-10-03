顶尖留学生涉偷拍 获准先赴英继续学业

（早报讯）又一起大学生涉嫌偷拍女生冲凉和如厕案！这次是一名在英国顶尖大学留学的本地学生涉嫌在本地偷拍，被告的代表律师表示，被告行为良好、成绩优异、不会潜逃，希望法官让被告回英国继续念书，案件等他年底回国再续审。

代表律师的申请，最终获得法官首肯。被告因此得以在今天飞英国，办理开学事宜。

今年4月闹得沸沸扬扬的国大偷拍风波才落幕不久，又有一名成绩杰出的大学生涉嫌在出国留学前偷拍，星期二（1日）被控两项偷拍侮辱女性尊严的罪状。

22岁的被告是英国一所顶尖大学的在籍学生，由于被告和受害人相识，法官下令媒体不可报道任何可泄露受害人身份，包括被告的名字。

由于被告的大学将于两周后开学，他将会升上大二，被告律师于是向法官求情，让他回英国念书。

律师说，被告过去行为良好、成绩优异，顺利考上世界顶尖大学，可说是一名模范公民。此外，被告的根在新加坡，他没有潜逃风险。

律师指出，被告需要在开学前先到英国安排新住，请求法官允许他昨天就出国安排住宿事宜。

法官最后批准了律师的申请，不过要求被告清楚交代行程，并提供在英国的住处和联络号码，回国后也要立刻交出护照。

被告目前以2万元保释外出，案件展延至12月11日等他回国后再度过堂。

根据控状，被告涉嫌于2015年12月2日凌晨1时30分，在乌节酒店客房的厕所里偷偷安装录像机，偷拍一名女子的冲凉过程。

另一项控状则指他于2016年12月23日晚上8时30分，在东部一个公寓单位的厕所里，安装录像机偷拍另一名女子如厕。

据了解，这两名受害人都与被告相识，但不清楚他们的关系，也不清楚受害人的年龄。

控方庭上表示，被告还涉嫌更多案件，日后可能面对更多控状。