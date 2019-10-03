蒙面惯犯涉连续两天光天化日闯洋房

（早报讯）蒙面惯犯涉嫌潜入巴西立景一洋房，被发现后翻墙逃，隔日竟大胆回返，在光天化日下破门潜入距离300米外的另一洋房，偷走总值至少2700元的现金、首饰和笔电。

警方发文告指出，勿洛警署10月1日逮捕这名涉嫌破门行窃和刑事擅闯的青年陈立辉（25岁，译音），他今早被控。

他是在上个星期六晚上8时20分左右，擅闯巴西立景（Pasir Ris View）一栋洋房，企图推开窗户时被隔壁邻居发现。隔壁屋主陈中进（77岁，商人）透露，青年当时仓皇地翻墙逃走。

岂料，青年隔天中午时分又来到巴西立台（Pasir Ris Terrace），潜入另一栋洋房，偷走了现金、首饰和笔电。

不愿具名的受害屋主受访时说，案发时无人在家，他们回家时发现门锁遭破坏，才发现家里进贼，所幸邻居家的电眼拍下了青年的身影。

根据电眼画面，青年当时戴着头盔，脸上围着毛巾，整张脸只露出一双眼睛。他相信是从洋房后面小巷，爬入洋房行窃。

控状显示，他剪了洋房后门的锁入屋，偷走了100澳元现金、三张开埠200周年的20元纪念钞、金手链、两本护照、一台价值1600元的笔电，以及总值一两千元的美元、欧元和澳元外币。

控状也显示，青年曾在2015年9月30日因破门行窃被判入狱，今年6月1日至明年1月20日期间仍处于假释减免令期间（remission order）。

遭潜入的巴西立景洋房已经一年没人住，所幸邻居女佣机警发现。

陈中进说，女佣当时正在院子里收割自家种的香蕉，看见蒙面男就大喊有人，他下楼查看时，对方还躲进洋房内。

“我当时质问他来干什么，他还说是有人叫他来拿东西。我不信他的说辞，赶紧打电话给邻居查证，他就逃走了。”

陈中进说，邻居过去一年来都没有住在这里，洋房一直空置，相信除了家具和大型电器，没有贵重物品，妻子一度担心，对方是不是要躲在隔壁，等入夜了到他们家行窃。

警方在文告中提醒公众可在家中安装防盗警报铃、动作感应灯和电眼，预防罪案。遭窃的屋主就表示，日后将会装电眼，陈中进的妻子透露，他们今天下午也会请人来安装。