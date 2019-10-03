调查：我国成全球最“智能”城市

（早报讯）采用闭路电视加强公共安全、居民能轻易上网预约看诊，一项全球调查显示，新加坡人认为政府善用各项科技改善教育、安全和卫生等日常生活诸多方面，使得新加坡成为全球最“智能”的城市。

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）和新加坡科技设计大学今午公布首份“智能城市指数”调查（Smart City Index），新加坡因在多个方面得分最高夺得榜首，第二名及第三名则分别是瑞士苏黎世和挪威首都奥斯陆。

调查针对全球102个城市，了解居民对所在城市日常生活中采用科技的看法，再根据受访者选择“强烈同意”、“不同意”等选项，为城市打分。

调查结果显示，不少国人强烈同意或同意闭路电视摄像让居民感到更安全，新加坡因此获得80.1分。相较之下，苏黎世和奥斯陆分别获得50.6和50.1分。

至于是否能轻易上网预约看诊，国人为新加坡打了78.9分，苏黎世和奥斯陆则获得46.3分和70.6分。

不过，新加坡在交通方面的表现欠佳。当被问及是否同意交通阻塞不成问题时，不少国人表示不同意或强烈不同意，新加坡只获得44.5分。受访国人也认为，出租脚踏车无法改善交通阻塞情况，新加坡仅得45.3分，低于全球平均。