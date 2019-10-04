车撞路堤司机受伤 四踏板车骑士搭救

（早报讯）丰田轿车失控撞路堤，司机不幸头部挂彩，四名电动踏板车骑士见状，赶紧下车施援手，还特地亮起代步工具的车头灯提醒路过车子，并帮忙指挥交通。四人见面义勇为，网民连声赞好！

这起车祸发生在前晚（10月2日）10时34分，地点在宏茂桥10道和1道的交界处。

当时，一辆黑色丰田轿车不知何故出意外，撞上路堤后停在路旁动弹不得。数名电动踏板车骑士不巧路过，都不假思索停下来帮忙。

其中一名电动踏板车骑士是沙比，他拍下车祸现场的视频，并上载至Stomp。

莎比受访时说，事发前与三名好友骑电动踏板车，准备越过红绿灯时听到撞击声响，回头时发现出车祸。

他说，轿车的右车头已撞烂，安全气囊弹了出来，车子引擎跟着冒烟，车子零件掉落满地。

“司机显得有些不知所措，他的额头受伤流血，我们担心他的安危，所以立刻上前帮忙。”

根据莎比拍摄的视频画面，电动踏板车骑士担心随后开来的车子撞过来，主动开启电动踏板车的车头灯，摆在出事轿车旁，警惕其他公路使用者，骑士过后还一起帮忙指挥交通。

莎比说：“我知道最近发生不少电动踏板车骑士鲁莽骑车事件，引起社会对电动个人代步工具安全性的议论，也让公众对电动个人代步工具使用者留下负面印象，我们希望经这个举动能让大家知道，不是所有骑士都有问题，请不要一竹竿打翻整船人！”

警方受询时证实上述车祸的发生。据了解，司机事后拒绝送院，调查仍在进行中。