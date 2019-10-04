国大生地铁非礼案 控方提上诉 被告缓刑暂缓

（早报讯）国大生非礼女郎获缓刑案件今早出现新发展！控方已提出上诉，要求展缓对被告执行缓刑刑罚。法官也认为，若让国大生立即接受缓刑，这或对控方造成偏见，最后批准控方要求。

《新明日报》之前报道，23岁国大生萧凯元面对3项控状，指他在去年9月12日晚上11时25分，于地铁车厢和地铁站内，三度非礼一名28岁女郎大腿和臀部。控方说，被告正常，并没有面对任何障碍。法官则表示，被告无法控制他的欲望，以侵犯的性质而言，是轻微的侵犯，加上被告的缓刑报告指他成绩好，有“出人头地的潜能”，最后判他缓刑监视21个月。

不过，判决引发各界关注，内政部长兼律政部长尚穆根也表示惊讶。

案件今早过堂，控方指总检察署在上个月27日已提出上诉，要求法官在上诉还未审理前，展缓执行缓刑监视。

被告代表律师则提出反对意见，表示被告想改过，也需要改过，但凭自己一个人的努力是不足的。被告有家人和缓刑官在身边帮忙，改造机会大大增加。

法官庭上表示疑虑，指如果让被告现在开始接受缓刑监视，这或对控方的上诉造成偏见。

法官也说，如果控方上诉成功，被告缓刑监视一半去坐牢，对被告也不公平，于是批准控方要求展缓执行缓刑监视的申请。