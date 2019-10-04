格兰芝路停车场明年2月底关闭

索美塞一带的格兰芝路露天停车场将在明年2月底关闭，并在日后发展成户外活动空间，为乌节路注入新活力。

这是乌节路仅存的露天停车场之一，共有118个汽车和66个电单车位。

明年2月29日关闭后后，乌节路一带的户外停车场将剩两个——拥有268个汽车和83个电单车位的安哥烈园（Angullia Park）停车场，以及有19个车位的槟榔路（Penang Road）停车场。

新加坡土地管理局、新加坡旅游局和市区重建局今天宣布上述消息时，也表示，将在本月底开始招标，委任业者管理和重振格兰芝路（Grange Road）停车场。夺标者将获颁三年租约，并可选择续约两次，每次三年，总共九年。

招标时，当局虽会考虑竞标者的价格，但会更注重提案素质。项目旨在召集新颖和创新的概念，为乌节路打造一个多用途的空间，举办活动和让访客聚集。

发展格兰芝路停车场是重振乌节路的系列计划之一。旅游局和市建局在2017年已展开试验计划，在格兰芝路停车场将停车场试验新项目。至今，格兰芝路停车场已举办了六场活动，包括霓虹灯街头市集Flashbang、新加坡制创意市集和“丧尸袭击”游戏区等。

当局指出，这些活动为索美塞带来了不一样的餐饮、零售、娱乐和生活体验。

“通过此次招标委任业者后，这个空间将定期举办更多活动，进而为这区域注入更多街道活力。”