裕廊东咖啡店发生火患 逾40食客摊贩急逃命

裕廊东咖啡店发生火患，烧腊摊员工第一天上班就中招，油锅起火竟急拿水管喷，结果火势瞬间蔓延，40多名食客和摊贩急逃命。

火患发生在今早8时左右，地点是裕廊东31街第346座组屋的咖啡店。记者到场后，看见咖啡店内的六个摊位都被浓烟波及熏黑。

不愿具名的潮州粥摊位助手告诉记者，火患从烧腊摊的厨房烧起，该摊位的锅炉开始冒烟，接着燃起熊熊烈火。他说，疑是咖啡店的抽油烟机出现故障才导致火患。

烧腊摊隔壁的马来餐摊位助手则告诉记者，锅炉起火时，烧腊摊的男员工起初并没有留意到，听到他大喊着火后，烧腊摊员工才赶紧拿起水管喷水。不过，这样却导致火势加剧，整个档口瞬间陷入火海。

据马来餐摊位助手说：“烧腊摊员工今天才第一天上班，没想就发生这种事，他应该不知道有热油的锅不能碰水，结果弄巧成拙。”

这两名受访的隔邻摊位助手异口同声说，摊位内的电器因高温而损坏、食材也不能再使用，加上今天的盈利，每个档口至少损失数千元至上万元。

另外，由于今天是周末，店内有近30名顾客在用餐。火势蔓延后，大家被吓得丢下食物就逃命，其中一名食客致电民防部队求助。

民防部队受询时证实接获通报，火患涉及咖啡店的厨房，民防人员到场后使用三支水柱扑灭火势。

发言人表示，有三位居民从组屋二楼的单位被疏散，其中一人被送往中央医院接受治疗。火患原因还在调查中。

该区议员及文化、社区及青年部部长傅海燕也在面簿贴文表示，当局将与商联会合作协助受影响单位，基层组织也将协助受影响的居民。