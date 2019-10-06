过马路遭脚车撞跌 中年汉命危洋骑士被捕

（早报讯）53岁男子过马路被脚踏车撞跌，全身没伤没流血对周遭全无反应，入院才发现头颅撞裂脑出血。男子如今危在旦夕，41岁脚踏车洋骑士也在疏忽行为导致他人蒙受重伤的罪名下被逮捕。

事故发生在上周二（10月1日）傍晚6时20分左右，地点是沈氏道与芽笼33巷的之间的路口，被撞的男子是53岁的自雇人士赵福耀，他的二姐赵女士（60岁，书记）昨晚受访，道出弟弟出事经过。

赵女士说，弟弟（伤者）排行最小，跟母亲同住，事发时她正开车到弟弟住处吃晚餐。路过上述地点时，她看见一辆救护车停在路口，隐隐约约看见一名身穿橙色上衣的男子躺在马路上。

她忆述：“我记得弟弟也有一件橙色上衣，心想该不会是他出事吧？我立即打电话回家问，得知他不在时，我的心顿时沉了下来。”

赵女士于是下车查看，结果证实躺在地上的就是自己的亲弟弟。

根据赵女士的形容，弟弟身上没有伤痕，头部也没流血，他的双眼睁开，嘴巴微微颤抖。“我一直喊他的名字，但他已经完全没有反应。我过后陪弟弟一起去医院，同时通知家人。”

有目击者事后告诉赵女士，伤者是被一辆脚踏车撞倒的。

赵女士说，弟弟右头颅撞裂，脑出血，已经动了紧急动手术，目前还得靠生命仪器维持生命，院方已叫家属做好心理准备。

民防人员受询时证实这起车祸，一名男子被送往陈笃生医院治疗。

警方在证实这起事故时表示，一名41岁男子案发后在疏忽行为导致他人重伤的罪名下被捕。调查还在进行中。