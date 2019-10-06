一连两夜涉纵火 22岁男落网

（早报讯）接连两个深夜、几乎同一时间发生火患，文礼组屋半夜不安宁，警方介入调查后，在涉嫌纵火的罪名下逮捕一名22岁男子！

两起火患分别发生在上周日（9月29日）1时40分和上周一（30日）凌晨1时50分，地点个别在文礼道第218B组屋底层和文礼道第218D组屋底层。

记者昨天走访上述地点，清洁工麦伦（36岁）表示，他在上星期天清晨6时接到上司电话，要他到文礼道第218B组屋底层附近的草地清理一个被烧毁的再循环箱，他到场时发现再循环箱几乎被烧成灰烬，从草地焦黑情况推断，火势应该相当猛。

他花了不少时间把现场清理干净，没想到隔天凌晨1时50分，第218D组屋电梯出口处的垃圾箱又被烧。

“我当时刚好在附近，听见消防车的警鸣声响，心想该不会又有人纵火？我于是到现场了解情况，没想到真的发生火患。”

麦伦形容，但他赶到现场时，民防人员已将火熄灭，但电梯口附近的墙壁和天花板都被浓烟熏黑，火势比前一天的来得还要大。

他说：“被烧的垃圾桶上端刚好有一根水管，水管抵挡不了高温而爆裂。我事后花了至少两天的时间，才完成清理和重新粉刷的工作。”

组屋接连两天发生火患，明眼人一看就知道事件不单纯，麦伦担心事件重演，所以每晚下班前会先把垃圾桶清干净，再装一些水进去。

警方昨天发表文告指出，警方案发后展开调查，已于上周四（3日）在企业路逮捕涉事男子。

男子22岁，昨日在恶作剧纵火罪名下被控上法庭。

根据刑事法典第435条文的恶作剧纵火罪，一旦罪成，犯案者可被判坐牢最长七年，也可能面对罚款。