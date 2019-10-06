人力部推出一系列措施 助雇主聘请合适女佣

（早报讯）国人日后聘请女佣时，能更深入了解女佣的工作经历，如主要职责、离职理由等。若雇佣关系不达六个月便终止，女佣中介也须提供退还至少一半服务费给雇主的选项，让他们可寻找另一家中介。

人力部今天（10月6日）发表文告，宣布将在未来两年逐步推出一系列措施，协助雇主聘请到合适的女佣。

目前约有25万名女佣在本地工作，但每三名女佣之中，只有一人顺利完成两年合约。当局指出，提早终止合约不仅成本高昂，且对雇佣双方造成干扰。

人力部因此将从明年10月起，要求雇主在取消女佣工作准证时填写更多信息，如本身的住屋类型和家庭人数，及女佣的主要职责和离职理由。

如此一来，潜在雇主能进一步了解女佣的工作经历。目前，他们只能从人力部网站浏览女佣在本地的工作年期，其余资料则得从女佣自己撰写的简历中获得。

与此同时，去年约有250名雇主，在12个月内更换了五个或以上的女佣，占雇主总数的0.1%。

为掌握这类雇主的需求，女佣中介从明年10月起，也将能查看这类雇主过去12个月所雇用的女佣的信息，以便更好地提建议。

人力部也希望督促女佣中介更负责任地进行配对，故新措施还包括，若雇佣关系不达六个月便终止，女佣中介须提供退还至少一半服务费给雇主的选项。这个措施将从2021年10月起生效。

同时生效的还有，女佣中介将在旗下女佣完成合同并离开我国时，接获通知。

人力部解释，这是因为，这类女佣已适应我国，并与前雇主有良好的工作关系，故将他们带回我国，能让其他潜在雇主获益。

此外，从本月底起，职总家庭佣工中心（CDE）和外籍女佣援助与技能培训协会（FAST）将提供免费的纠纷调解服务，协助雇主和女佣化解分歧。