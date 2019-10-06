李总理：望美国与中国以外其他亚洲国家展开建设性合作

（早报讯）中美当前的紧密交涉显示美国无意撤出亚太。李显龙总理指出，亚洲国家希望美国能不只和中国，而是也积极地和亚洲其他国家建立具建设性的合作关系，让这些国家可以同时和中美两国往来。

上个月到美国进行工作访问时，李显龙总理接受了美国有线新闻网（CNN）《全球公共广场》节目主持人扎卡利亚（Fareed Zakaria）的专访。访谈于美国东岸时间6日早上（新加坡6日晚上10时）播出。

中国近年通过“一带一路”倡议和全面经济伙伴关系协定（RCEP）等，积极推动与周边国家的合作。反之，美国早前退出包含12个亚太国家的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。扎卡利亚问李总理，这是否意味美国放弃亚太领导地位。

李总理说：“我不认为美国在撤出。我不认为有这样的观点，因为美国正非常积极地与中国交涉。目前可能交涉过程不愉快，但美国并没有撤出。”

“我们希望看到的，是美国不只与中国积极联系，也与东南亚、东亚、南亚的其他亚洲国家建立具建设性的合作关系，让这些国家能和中国拥有经济联系，也同时和美国拥有经济和其他联系。如果中美关系不稳定不和睦……我们会被迫选边站，这会是个痛苦的决定。”