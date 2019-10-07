母侧躺哺乳睡着 男婴呕吐送院不治

（早报讯）母亲侧躺哺乳15天大男婴时睡着，醒来惊见襁褓巾有呕吐物与血迹，男婴送院后不治，法医指男婴或窒息。

死者是仅15天大的男婴诺艾尔杉。他在盛港河谷通道第186B座组屋的住家发现不省人事后，于去年9月1日凌晨4时56分在盛港综合医院宣告死亡。

调查显示，男婴去年8月17日通过紧急剖腹的方式在竹脚妇幼医院诞生。他一出世时的例常检查并没有显示异状。

他的母亲不久后就开始哺乳，出院回家后，母亲继续哺乳，平均白天喂食男婴六七次，晚上也会经常喂食到清晨4时。

男婴母亲表示住院时，婉拒护士教她如何哺乳，因为她称还记得为17个月大女儿哺乳的方式。

男婴母亲说，她通常会用“橄榄球式抱法”（football hold）姿势喂食男婴，有时也会使用“侧躺”姿势躺下在男婴身边哺乳。她说生下男婴后常感觉疲累，也会在喂食时睡着。当她在哺乳男婴时，丈夫就会照顾女儿，所以她经常是独自喂食他。

去年9月1日凌晨1时30分，男婴哭着要喝奶。母亲使用“侧躺”姿势哺乳，她说那是首次在晚上使用这种方式哺乳。过程中她不慎睡着了，约凌晨3时，丈夫醒来用厕所时吵醒她，结果她竟发现襁褓巾有呕吐物与血迹。

男婴当时脸色发白，脸颊有呕吐物，右鼻孔有血迹，送院时情况危急，最后宣告死亡。

法医进行验尸时表示，男婴可能是因为母亲哺乳时睡着，导致他窒息死亡。但在验尸时找不到相关证据，因为窒息而死可能不会反映在身体上。