两男夜店混战 巡场劝架中多刀

（早报讯）疑为挂花场的泰国女郎争风吃醋，两名男子大打出手，其中一人突然亮出刀子，导致另一人脸部被划伤，前来阻止两人打斗的巡场也被误伤，身上多处中刀。

这起事件发生在上周六（5日）凌晨4时25分左右，地点是乌节路一带的一家夜店District 9的门口。

一名不愿具名的知情者爆料，该夜店是一家挂花场，两名男子相信同时看上一名泰国女郎，为此争风吃醋，还在店内大打出手。

当时，两人吵得面红耳赤，开始扭打起来。夜店的巡场（bouncer）纷纷上前将两人拉开，为了避免影响其他顾客，巡场更把两人拉出夜店外。

岂料这时，其中一名男子突然亮出一把刀，朝另一方攻击，结果不仅伤了对方，还伤及一名巡场，自己也不慎受伤。

知情者指出，在多名巡场的合力下，最终把持刀男子压制在地，待警方到场将他带走。

记者走访案发现场，附近的保安透露，当天值班的同事的确曾看到三辆救护车，而夜店门口的一个柱子前也可看见血迹。

据《联合晚报》探悉，持刀的是一名28岁的华族男子，与他争风吃醋的是34岁的华族男子，两人并不认识。

打斗中，34岁男子的脸部遭划伤，而试图拉开两人的23岁巡场则额头与头皮被划伤，腰部与肩膀也都被刺伤，两人过后被送院治疗。

28岁男子当场被捕，今早在两项持危险武器蓄意伤人的罪名下被控上法庭。

被告陈威（译音）今早在国家法院面控。控状显示，被告案发当晚在夜店大门前的走道上，用一把14.5公分长的刀伤及两名受害者。

其中一人的鼻子右边被划了一道10公分长的刀伤；另一人共六处受伤，额头和头皮分别有一道6公分及10公分的刀伤，背部下方、靠近脊椎骨处及左肩共四处遭刺伤。

被告目前获保在外，案展11月4日再度过堂。