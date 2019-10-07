明年4月起 电动踏板车每两年须送检一次

（早报讯）从明年4月起，电动踏板车注册后，每两年须送检一次，陆路交通管理局也探讨其他措施，包括限制进口不符合标准的个人代步工具。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今天在国会上，回答议员李美花（义顺集选区）时，宣布上述消息。

他指出，当局自今年7月强制要求所有电动踏板车须注册，才能公开使用后，陆交局已扣押161辆不符合条规的个人代步工具。当中包括一些非法改装的器材。

根据陆交局发出的文告，从明年4月1日起，所有新的电动踏板车都必须通过UL2272标准认证检查，并确保它们的重量不超过20公斤、宽度不超过70公分和车速不超过25公里，才能够注册使用。

另外，所有注册的电动踏板车每两年也须送检一次，确保器材符合规格。

所有在2020年4月前已注册、并申报符合UL2272标准的电动踏板车也须把器材送检，车主无须付费。车主将接到陆交局发出的通知，让他们把器材送往分布在全岛的九个电动踏板车检测中心进行检查。

普杰立也提到，为进一步解决不符合标准个人代步工具的问题，陆交局将探讨其他上游措施，包括限制进口不符合标准的个人代步工具等。当局也在检讨非法改装个人代步工具和其他违例行为的惩处。