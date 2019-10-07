移师爱达荷 “铸刀”演习天地更宽

（早报讯）新加坡武装部队在美国进行的单边跨军种立体战联合演习，今年首度移师爱达荷州蒙廷霍姆空军基地；空军去年底引进的A330多用途添油运输机，也首次在海外演习中亮相。

演习指挥官、空军空战指挥部司令何锦伦准将（40岁）在蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）接受新加坡媒体访问时指出，代号“铸刀”（Forging Sabre）的演习是武装部队最复杂的演习之一，其主要的价值在于能够实现“端到端”训练（end to end training）。

他说：“从行动策划、情报收集，到指挥中心向前线部队发出攻击指令，以及我军发射炮弹打击敌军，这是‘铸刀’演习所能够提供的训练机会，在别的地方无法实现。”

何锦伦也指出，“铸刀”演习让新加坡武装部队在不同的训练环境中不分昼夜地进行演习，除了提升作战能力之外，也验证部队的专业水准。

蒙廷霍姆空军基地训练场地面积超过20个新加坡，是我国空军平时训练空域的三倍有余，投弹区域内也模拟城市中的敌军目标，以及遥控的移动目标，让演习更加逼真。

何锦伦说:“这里广阔的地势和空域提供了真实的训练环境，也让参与人员有机会练习和培训……演习接下来几天会进入最高难度的阶段，要在更短的时间内，摧毁更多、更复杂的敌军目标。”

今年的“铸刀”演习于美国时间9月30日至10月10日之间举行，其中一部分内容是空军演练深入敌军阵地进行轰炸以及在空中长时间缠斗。这时候，首次出国演习的A330多用途添油运输机将派上用场。