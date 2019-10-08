（早报讯）美国隔夜股市收低，道琼斯工商指数跌95.70点或0.36％，标普500和纳斯达克指数各跌0.45％和0.33％。

本地投资者暂时摆脱全球经济前景放缓和中美贸易战的困扰，趁低进场吸购。新加坡海峡时报指数周一（7日）上升21.12点或0.69％，闭市报3099.48点。

周二（8日）可关注股票：

1. 华电有限公司（CEIEC）通过协议安排，将冠捷科技（TPV Technology）私有化的文件将于今天寄出给股东。

2. 慧视科技（Artivision Tech）获得新加坡交易所同意，就完成一项收购的期限可再延长六个月，由8月31日延长至明年2月29日。

3. CEL Impetus Corporate Finance（CICF）向斯达制药（Star Pharmaceutical）提出的强制性无条件现金收购已经截止。截至周一下午5时30分，CICF已经收购斯达制的4269万股或93.06％股权。斯达制药接下来将除牌。

4. 澳大利亚博思格钢铁（BlueScope Steel）接获澳大利亚竞争与消费者委员会（Australian Competition and Consumer Commission）通知，联邦刑事检控专员署（Commonwealth Director of Public Prosecutions）决定不起诉博思格钢铁和它的前职员Jason Ellis操纵市场的刑事罪。