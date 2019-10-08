平价拟12个月内推出300新自家品牌

（早报讯）为迎合不断改变的消费者需求，职总平价超市去年开始更新自家品牌的产品系列，也计划在下来12个月内，推出300个新的自家品牌产品。

第一批换上新装的30个产品即日起，在职总平价（NTUC Fairprice）超市陆续上架。

职总平价董事经理兼产品副总管邱依萍说，平价超市是在34年前推出自家品牌（housebrand）产品，协助本地家庭善用每分每毫的同时，也确保日常用品的售价受到控制。

“消费者现在寻找的不只是基本、可负担得起的产品，而是在这之余，也追求品质、更多更健康的产品，及更多选择。因此，我们也须确保自家品牌的产品能跟得上消费者需求的变化。”

例如，有消费者提议除了普通盐，自家品牌是否能售卖喜马拉雅粉红盐；又或是芥花油之外，是否能有橄榄油的选项等。

平价从去年开始展开了两个消费者调查，一个是针对普罗大众，另一个则是针对低收入家庭。调查旨在了解顾客的需求、购物习惯和对自家品牌的评价等等。

平价将分阶段更新现有超过2000个自家品牌产品，今天起推出的首批更新产品包括洗衣剂、纯蜜糖、娘惹咖椰和米粉等。产品都是从超过55个国家的约450

个供应商取货。

价格方面，邱依萍指出，自家品牌产品的售价会比其他品牌的类似产品低10％至20％。

另外，平价也重新探讨了自家品牌产品的包装设计，以更好地吸引消费者目光。