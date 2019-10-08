公交车资12月28日起上调

（早报讯）地铁和公共巴士车资将从今年12月28日起上调，不过年长者、低薪员工、残障者等弱势群体的车资涨幅较小，理工学院和其他全职专业文凭课程学生也将首次享有学生优惠车资。

公共交通理事会今午召开记者会宣布，批准业者按照车资调整方程式，把地铁和巴士整体车资调高7％。这是公交车资连续第二年上调，去年调高了4.3％，在这之前的三年里，车资连续调低了总共8.3％。

从12月28日起，以车资卡付费的成人车资每趟车程将调高9分，乐龄和学生优惠车资调高4分，以现金付费的巴士车资及地铁单程车资则上调2角。

政府也决定把受津贴的低薪员工和残障者的优惠车资增幅限定在4分，以减低车资调整对这群乘客的影响。

当局也将为理工学院和其他全职专业文凭课程学生提供优惠车资，让他们跟其他学生一样也享有折扣，每趟车程最多收费0.63元，目前可高达2.17元。超过8万名学生将受惠，每趟车程可节省多达1.54元。

此外，所有优惠月票价格也上调，涨幅介于1元至5.50元；成人月票价格也调高8元。

公共交通理事会指出，尽管公交业者因为全球能源价格去年上涨、人力工资及其他宏观经济因素，而面对更高的成本压力，理事会还是决定在这次车资调整行动中，保障优惠车资乘客的利益，确保车资继续是负担得起的。

提供45万张公交辅助券 每张价值提高至50元

为协助减轻低收入家庭的交通费负担，政府将为公共交通基金注入约600万元，并提供45万张公交辅助券，比去年多50％，是至今数量最多的一次，每张的款额也从之前的30元提高到50元。

与此同时，政府也放宽了交通辅助券的申请条件，让每五户家庭就有约一户可申请，之前是每十户有一户。

公交理事会也规定新捷运和SMRT，须分别贡献188万元和201万元给公共交通基金，这比去年两家业者总共贡献的175万元多出一倍。

理事会说，约200万名乘客，或每两名国人就有超过一人的车资涨幅是在4分内。