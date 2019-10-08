谎称查偷拍案 服役警员骗女同学拍掀衣照

（早报讯）国民服役警员谎称正在调查更衣室偷拍案，竟骗失联多年的女同学通过视讯掀衣露胸罩，让他拍照作为“引狼出洞”的诱饵。

被告是21岁的李严汉，案发时是名国民服役警员，在大士关卡当巡逻员，他面对一项欺骗控状。受害人是21岁的女郎，两人是小学同学，但毕业后一度失去联系。

案情显示，去年7月1日，被告被加入到一个受害人也在的聊天群组。隔天，被告主动私讯受害人，两人开始保持联系。在互传简讯的过程中，被告和受害人说自己在警队服兵役，也提醒她要小心更衣室内可能藏有摄像孔的“假镜子”，称不法之徒躲在镜后偷拍穿着特定胸罩的女性，再把视频放上网。

被告谎称在调查这些案件，逮捕了6名嫌犯中的3人，还询问受害人她穿的是什么样的胸罩。当天傍晚5时44分左右，被告联系受害人，告知他正在调查这起案件，要求受害人协助让他通过视讯截取她身穿胸罩的图片，他想把图片当做诱饵上传网上论坛，引出罪犯。

被告苦苦哀求，称案件原本是4个人一起调查，但其他三名同事已出国，留他独自一人。他也称有其他女性友人也以同样方式在协助他。最后，受害人同情被告而答应。被告通过视讯联系在家中的受害人。当时，受害人仍对要求感觉不舒服，但被告不停说服她。

两人对话途中，受害人父亲突致电切断两人的对话，但不久后，被告又以视讯联系她，当时受害人已被说服，换上一件亮粉色的胸罩，及一件半透明的上衣。被告要求受害人掀起上衣，露出胸罩与肩带，对受害人四面拍摄截图。受害人要求被告不可露出她的脸部。

被告一度要受害人脱掉胸罩，只穿上衣，但遭拒绝。被告过后要求受害人背对着他解开扣子，受害人应允。

两人停止视讯后，受害人深感不安，向朋友倾诉，朋友劝她报警。

调查显示，被告的职责并不包括调查任务。受害人获知被骗后，感觉受背叛及恐惧，因为被告还持有她的照片。

被告被判监3个月，本月21日开始服刑，目前以1万5000元保释。（人名译音）