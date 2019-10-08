许文远：超过半数国人享有高达70％车资折扣

（早报讯）基础建设统筹部长兼交通部长许文远指出，在调整车资时，当局都会设法把涨幅尽可能保持在低水平，以影响较少的人。在新一轮车资调整行动中，有超过半数国人将享有高达70％的车资折扣，他们包括学生、年长者和低薪员工等。

许文远在面簿贴文指出，公共交通理事会把已享有优惠车资的乘客的车资涨幅限定在4分内，以保障这200万名乘客的利益。车资12月28日起上调后，他们的平均车资并不高于2015年的水平。

此外，交通部也介入协助低收入家庭，今年将提供多50％的公共交通辅助券，每张价值也从30元提高到50元。“这额外的援助，每五户居民住户就涵盖一户，多于之前的每十户有一户。”

许文远指出，公交车资是由乘客和纳税人共同承担，如何让这两者分担负担需有明智的判断。

公共交通理事会今午宣布，批准业者按照车资调整方程式，把地铁和巴士整体车资调高7％。

从12月28日起，以车资卡付费的成人车资每趟车程将调高9分，乐龄和学生优惠车资调高4分，以现金付费的巴士车资及地铁单程车资则上调2角。

政府也决定把受津贴的低薪员工和残障者的优惠车资增幅限定在4分，以减低车资调整对这群乘客的影响。

当局也将为理工学院和其他全职专业文凭课程学生提供优惠车资，让他们跟其他学生一样也享有折扣，每趟车程最多收费0.63元，目前可高达2.17元。超过8万名学生将受惠，每趟车程可节省多达1.54元。

此外，所有优惠月票价格也上调，涨幅介于1元至5.50元；成人月票价格也调高8元。