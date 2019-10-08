飞航管理议题磋商有进展 新印设立新讨论框架

（早报讯）新加坡与印度尼西亚领导人在飞航管理这个长期悬而未决的双边课题上，讨论取得进展。李显龙总理指出，在他与印尼总统佐科良好关系的基础上，两国星期二同意制定新的讨论框架，确保在尊重双方核心利益与权利的情况下，下来针对一些问题展开长期磋商，包括探讨两国最终如何在飞航情报区问题上达成共识。

该框架也将允许新印双方针对如何在符合联合国海洋法公约（UNCLOS）的情况下展开军训，进行讨论。

两国领导人是在此次新印领导人非正式峰会上，取得共识。李总理在记者会上说：“我告诉佐科总统，因为我和他建立了良好的关系，我希望我们也能以开放并具建设性的方式，开始解决一些长期未解决的问题。”

佐科则指出，他和李总理在会晤时，同意尽可能“快速地解决这些实质问题”。

所谓飞航情报区（Flight Information Region），是由国际民航组织（ICAO）所划定，区分各个国家或地区在该区的航空管理及航空情报服务的责任区。划定这样的飞航管理空域，主要目的是为民航提供飞行服务安全保障。由于新加坡地处本区域的中心，印尼廖内群岛的部分领空内的航空交通目前归新加坡管理，但对此印方曾以维护领空主权为由，提出异议。

李总理指出，新印双方部长和官员过去几个月已针对新框架下要讨论的两项议题，展开初步讨论。