奥巴马12月16日新加坡开讲

（早报讯）美国前总统奥巴马两个月后将造访狮城，与本地民众分享他担任美国总统期间的心得，以及他对全球领导力的看法。

奥巴马将于12月16日（星期一）上午11时30分至下午1时，在新加坡博览中心开讲。澳大利亚商业活动策划商The Growth Faculty昨天发文告说，这是奥巴马首次在新加坡公开亮相商业活动。

活动面向亚太地区的商界领袖，也开放让公众报名。

现年58岁的奥巴马是The Growth Faculty邀请至新加坡的首名讲员。活动页面指出，奥巴马领导美国在充满挑战和变化的时期，打造更强大的经济、更平等的社会、更安全的家园，也让美国在全球获得尊重。

奥巴马是美国第44位总统，也是美国历史上第一位黑人总统。他的肯尼亚父亲和白人母亲在他年幼时离异，母亲改嫁给印度尼西亚留学生后，他在印尼上过宗教学校，10岁时回到夏威夷和外祖父母生活。

尽管出身贫寒，奥巴马靠着自己的毅力和韧性一路考上大学，并成为《哈佛法律评论》月刊史上首位黑人社长。他本来可晋阶最高法院法官秘书，却选择加入专打民权诉讼官司的小律师馆。

1996年，奥巴马首次当选伊利诺伊州议员，连任三届；2004年当选联邦参议员。仅四年后，他在美国面临大萧条后以来最严峻的经济危机之际当选美国总统，任内改善美国经济并实现医保改革，让更多国民享有医保。

奥巴马任内也结束了对伊拉克的战争，并达成伊朗核协议等一系列外交成就。

讲座是收费的，票价从345元到1295元不等。

奥巴马夫人米歇尔也将随他来访，并于12月14日晚间举办讲座，分享她担任第一夫人的心路历程，票价从345到895元不等。