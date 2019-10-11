人力部推出新措施 保障员工权利

（早报讯）过去一年，人力部试验和推出多个新执法措施，包括要求雇主主动申报是否有拖欠员工薪金等，以更好地确保雇主遵守雇佣法令，保障员工的权利。

人力部和劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）今天（11日）首次发布雇佣标准报告，透露TADM自2017年4月成立以来，双方在改善工作场所做法及解决雇佣纠纷的进度。

从2017年4月1日至去年12月31日，1万4757名员工向TADM寻求薪金索偿的相关援助，84％的案例成功在TADM解决，其余16％则入秉雇佣纠纷索偿庭进行裁决。约88％的案例通过TADM或雇佣纠纷索偿庭，讨回全额薪金，共计2900万元。

报告指出，索偿基本薪金占了本地员工案例的七成，和外籍员工案例的九成，是最普遍的案例种类。

为提高执法效率，遏制雇主违法，当局去年展开试验计划，通过数据分析找出较有可能拖欠薪金的雇主，并向他们发出通知，要求他们申报员工薪金详情是否是最新和准确的。分析数据时，当局参考的资料包括雇主是否有过往案例，及索偿问题等。

参与计划的100名建筑业雇主中，四名雇主被发现犯下123起薪金拖欠案，金额共计30万元。