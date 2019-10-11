母子在马六甲被砍头肢解 新加坡籍丈夫本地落网

（早报讯）马来西亚马六甲的一名割草工人昨天在草丛中发现八段尸身，当地警方调查显示碎尸属于一对母子，而嫌凶则是女死者的新加坡籍丈夫，嫌凶目前已经在本地落网。

这起骇人的分尸案发生在马六甲的古鲁蒙工业区（Perindustrian Krubong），嫌凶是新加坡籍男子沙鲁（30岁）。死者分别是嫌凶的马来西亚籍妻子诺法芝拉（27岁）及女死者和前夫所生下的10岁儿子莫哈末依曼。

据记者了解，马来西亚警方过后寻求新加坡警察部队的协助，我国警方成功将沙鲁逮捕归案。他目前仍被扣留在我国，过后将会被带到马六甲助查此案。

根据《中国报》报道，10月10日下午4时许，一名割草工人在甲市古鲁蒙工业区内割草时发现肢解的裸尸，尸体已高度腐烂，爬满蛆虫。割草工人随之报警，当地警方赶抵现场进行调查。

据报道，女死者约一年半前改嫁给男嫌凶，妻子出事前曾向丈夫投诉遭夫家排挤，引发两人激烈争执。女死者当时威胁离婚并将结婚周年礼物扔向嫌凶。最后，丈夫失去理智，用厨房菜刀先刺死妻子，再用巴冷刀砍下她的头部。

10岁的继子目睹了事发过程，嫌犯因此也将他杀死，并肢解两具尸体。目前马国警方将以谋杀罪名调查此案。