女司机失控撞闸门 四轮朝天翻压另一汽车

（早报讯）一辆汽车失控撞飞电子闸门栏杆，再将防撞柱撞到连根拔起，最后四轮朝天翻覆压在另一辆汽车上，失控汽车的女司机受伤送院。

这起车祸发生在昨天（10月11日）上午约10时半，地点在后港8道的榜鹅公园停车场出口。

据了解，事发前一辆红色的日产汽车从榜鹅公园的停车场驶出来时，不知何故失控，导致汽车先冲过停车场电子闸门，把栏杆也撞飞，跟着再撞到路边的圆形防撞柱。

汽车跃起翻覆，落下时车尾不偏不倚压中在路口准备驶出停车场的一辆红色丰田汽车的车头。

日产汽车翻覆落下时，相信撞击力不小，导致汽车的车窗和后挡风镜全碎裂。

事发后，据悉日产汽车的女司机自行爬出车外，事后被救护车送到医院检查伤势。

女司机的一名李姓同事过后接到她的求助电话，便赶来现场帮她处理后续的事情。

李先生受访时表示，他的女同事在车祸后自己爬出车外，幸好无大碍。

李先生说，女同事平常开车不会快，不知汽车如何失控。

警方发言人受询时证实上述车祸，并指一名62岁的女司机在清醒的情况下被送去陈笃生医院，调查仍在进行中。

相信女司机为闪避前方车辆，才撞去路旁的防撞柱，老夫妇称躲过一劫，没有大碍。

被波及的丰田汽车，是一对老夫妻刚晨运完后开车驶出停车场，没想会被翻覆的日产汽车压中。

不愿具名的妻子受访说，当时他们的汽车停在路口，准备左转驶出后港8道，幸好两人没受伤。