没开计程表 金沙到机场女德士司机索60元

（早报讯）香港女游客申诉，从金沙搭德士去机场，女司机却没开计程表，抵达后狮子大开口索取近60元车费，游客称要提款，下车向机场工作人员求助。

这起事件发生在上周日（6日）上午10时许左右。

一名女网友日前在微博分享了在本地乘搭德士的经历，《新明日报》辗转联系上她，向她了解当时的情况。

斯小姐（24岁，金融业者）受访时透露，自己目前居住在香港，此次来新旅游一周，事发当天她是从滨海湾金沙乘搭德士前往樟宜机场。

“由于我的手机有些问题，无法使用应用程序叫德士，所以最终是在德士等候处上车。我前晚查询的价格是大约30多元左右，因此身上只准备了40多元现金，原本以为足够。”

不过，抵达机场后，她才发现司机没有开计程表，反而使用计算机按了一个近60元的价格，称是车费。

“我之前曾到新加坡游玩，也有乘搭德士的经验，所以我对昂贵的价格提出了质疑。司机却说，星期天的旅程需要支付双倍的费用。”

斯小姐坦言，她不懂新加坡的条例，当下没有起任何疑心，但司机不接受信用卡，因此只好下车提款。

“我进入机场大厅后，越想越不对劲，所以寻求机场员工帮忙。”

斯小姐表示，帮助她的是樟宜机场第一搭客大厦礼宾处的男职员。

“这名男职员跟了我出去，他开车门想要和司机说话。不过，女司机却摆手随后把车开走，就连德士费都不要就跑了，让人匪夷所思。”

她表示，新加坡是个安全和有法律的地方，对于整个事件并没有感到慌张，并想表扬协助她的机场职员。