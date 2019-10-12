两港男金沙“出千”被捕

（早报讯）两香港男子被禁止进入澳门，竟“转战”本地两赌场行骗，10天骗取27人1万1050元，各被判监12个月。

两名被告旷锦泉（59岁）与叶忠明（53岁）均是香港人，各面对四项欺骗控状。受害的有27人，包括日本、韩国与越南人。

案情显示，两被告互识超过10年，居住在香港九龙地区，会一起结伴到澳门赌场搏杀。但由于他们使用“帽子与鞋跟”（Cap and Heel）法欺骗澳门赌场赌客，因此从2018年尾至2019年初被被禁进入澳门分别为期两年及三年。

他们干案时，会把额外的筹码放置在已下注的赌注上，当赢得赌注时，他们会从而取走顶层筹码，骗走相应的奖金。

今年7月，旷锦泉联系叶忠明，建议两人既然无法进入澳门赌场，就造访新加坡的两间赌场，在“百家乐”的赌桌上欺骗赌客。两人首次从今年7月27日至8月5日造访新加坡，连续9天到滨海湾金沙行骗。当时他们也造访圣淘沙赌场。

两人通常寻找以一叠筹码下注的赌客为目标。两人第二次造访时，在今年8月18日抵达就在当晚前往赌场行骗。两人在两赌场的10天内骗取27人1万1050元，前后总共46次。

控状显示，除了成功骗取的1万1050元，两人也104次企图骗取2万2000元，但没有得逞。

今年8月15日，滨海湾金沙赌场报警，指有两名嫌犯在赌场欺骗数名赌客。今年8月19日午夜12时20分左右，两被告在该赌场被捕。（人名译音）