我国和澳大利亚展开数码经济协定谈判

（早报讯）我国和澳大利亚宣布展开“新加坡—澳大利亚数码经济协定”（Singapore-Australia Digital Economy Agreement）的谈判工作。

我国贸工部长陈振声和澳大利亚贸易、旅游与投资部长伯明翰（Simon Birmingham）周六（12日）于在泰国曼谷举行的第九届区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长级会议正式议程之外，联合宣布这个消息。

陈振声说：“数码连接性为商家提供许多机会，跨越实体界限和把握较广的环球市场。新加坡和澳大利亚是志同道合的伙伴，相信建立必要的基础设施和架构来鼓励更无缝的数码贸易与数据流动的重要性。新加坡—澳大利亚数码经济协定将允许我们更密切的合作，推动数码连接性的疆界。”

新加坡—澳大利亚数码经济协定是跨机构的项目，由贸工部、通讯及新闻部以及新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）率领进行，旨在深化数码经济和增进数码连接性方面的双边合作。

贸工部、通讯及新闻部以及新加坡资讯通信媒体发展局的联合文告说：“通过这个数码经济协定，新加坡和澳大利亚希望能够为数码贸易和商业提供端对端的便利，覆盖数码身份、通关‘单一窗口’（customs single-window system）的连接、电子发票和电子付款。两国也将探讨在数据保护和跨境数据流动、金融科技以及人工智能治理架构等领域深化合作。”

新加坡与澳大利亚的联合文告指出，新加坡总理李显龙和澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）今年6月间曾就两个的数码经济合作进行了讨论。两国部长昨日敲定了数码经济协定（DEA）的谈判范畴确立，并宣布正式展开数码经济协定的谈判工作。

伯明翰在两国的联合文告中说：“这个协定将扩大我们的经济往来的范畴，并且为商家和消费者提供新机会，从数码经济以及与新加坡的经济关系的发展进一步获益。”

“通过发展数码贸易规定和标准以建设信任和信心，以及通过深化合作，澳大利亚和新加坡可以为本区域其他地方设定雄心勃勃的基准。”

协定的谈成料将有助两国商家提高经商效率和把握区域数码经济增长的机会。

陈振声在两国联合文告中说：“东南亚数码经济到2025年时将增加至目前的三倍，这个协议将为双边数码经济合作铺路，帮助我们的公司把握区域增长。”