往返我国与东京 17趟航班取消或延误

（早报讯）受台风“海贝思”袭击，今早（10月13日）至少17趟往返我国和日本东京的航班被取消或延误起降，有本地旅行团因此须在东京多留两天。

超级台风“海贝思”（Hagibis）昨天傍晚登陆日本中部，造成大面积破坏，破纪录的雨量也导致多条河川泛滥成灾，至少七人死亡、逾百人受伤。

根据我国樟宜机场官方网站，今早至少有17趟往返樟宜机场和日本东京羽田（Haneda）及成田机场（Narita）的航班受影响，另有至少两趟途经东京飞往我国的航班也受影响。往返新加坡和日本大阪及名古屋的航班今早则一切如常，截至中午的资料显示只有一趟航班更改时间。

大通旅游市场部经理卓琼华受访时指出，旅行社有一团30多人的旅行团原定昨天从东京飞回我国，但因为航班延误，目前仍留在东京。

她说，原本航空公司通知说航班延误至今天下午1时许，不过旅行社今早凌晨收到通知，指航班会再度延误至明天。“旅客们目前一切安好，旅行社已为他们安排好酒店和餐饮，也提醒他们不要外出，大家都能够体谅。”

本地旅行社华宫旅游则有一团旅客因恶劣天气而临时改变行程。旅行社市场与通讯总监佘柳华指出，该旅行团上个星期天（6日）出发飞往日本大阪，原定前天前往东京游玩，隔天从东京机场飞回我国。

不过，旅行社前天早上接获当地合作伙伴通知，指有关当局已发布紧急警告，多趟航班及地铁的运作料受台风影响。

佘柳华说，旅行社立刻与该团旅客商量，达成协议改变行程不去东京，而是回去大阪的机场乘搭航班，今天凌晨已安全抵达我国。