副总理王瑞杰明起率九名担任政治职务者访华

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰将从明天起，率领六名内阁正部长等共九名担任政治职务者，访问中国重庆、天津及北京三座城市。

根据总理公署发出的文告，王瑞杰是应中共中央政治局常委兼中国国务院副总理韩正之邀访华。他将主持首次在重庆举行的中新双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）的第15次会议。

JCBC是新中最高层级的双边合作机制，每年轮流在两国召开会议。今年度的JCBC将在星期二（15日）举行，届时王瑞杰将与中方主席韩正共同主持这项年度会议。

两位副总理也将共同主持两国三个政府间合作项目的联合协调理事会会议，分别是中新苏州工业园区联合协调理事会第20次会议、中新天津生态城联合协调理事会第11次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第三次会议。

除了在会议上回顾上述三个政府间合作项目的进度，讨论未来的合作方向外，王瑞杰与韩正也将进行双边会见，韩正也会设宴款待王瑞杰一行。

此外，王瑞杰和韩正还会共同主持位于朝天门重庆来福士广场的中新（重庆）战略性互联互通示范项目展示厅的开幕式。

在重庆期间，王瑞杰也将与中共中央政治局委员，重庆市委书记陈敏尔会面，并出席他所设的晚宴。王瑞杰一行也将参观果园港多式联运和互联互通中心展示厅、飞象工业互联网平台（阿里云和重庆南安区的合资企业）等，并与曾前来新加坡参与短期培训和考察的中国官员会面。

重庆行程结束后，王瑞杰将于周三（16日）前往天津，并与中共中央政治局委员，天津市委书记李鸿忠会面，出席他所设的晚宴，以及参观中新天津生态城。

在访华行程的最后一天（10月17日），王瑞杰将在北京与中国领导人会面。

此次陪同王瑞杰出访的，包括通讯及新闻部长易华仁、贸工部长陈振声、环境及水源部长马善高、教育部长王乙康、人力部长兼内政部第二部长杨莉明、社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞、通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖、律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉，及外交部兼社会及家庭发展部政务部长陈振泉，以及来自多个政府部门和机构的官员。