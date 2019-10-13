本地资深华乐指挥 林亚历因骨痛热症去世

（早报讯）本地资深华乐指挥林亚历因骨痛热症送院治疗，因病情恶化陷入昏迷后逝世，享年69岁。

林亚历入院后，一度因器官衰竭只能靠机器维持生命。林亚历的儿子林运丰（43岁）受访时透露，这是林亚历第一次患上骨痛热症，在本周一出现呕吐症状，但当时以为是食物中毒，错过了最佳治疗时机。

林运丰说，林亚历本月10日仍然带病为长林公会一场演出担任指挥，结果体力不支，由他亲自送往樟宜综合医院。由于治疗期间病情恶化，出现肾衰竭等综合症状，最终不治。林运丰说：“让我感到释怀的是，他在人生的最后阶段还在舞台上演出。”

与林亚历有近30年交情的新加坡音乐家协会名誉会长李煜传说，前天接到消息说林亚历入院，当时他还可以说话，没想到今晚就接到他逝世的噩耗。李煜传说整件事发生得太突然，“在本地华乐坛里亚历是个人物，只能感叹世事难料。”

林亚历从事音乐工作数十年，不只指挥华乐，也从事铜乐指挥和作曲，在布莱德岭华乐团、淡马锡交响管乐团和崇华堂担任音乐总监。

他曾率领多个乐团到挪威、瑞典、美国、中国等地演出，也指挥过南洋大学华乐团、国家学校联合管弦乐团、南洋客属总会华乐团、文礼联络所乐龄华乐团、新加坡管乐交响乐团及爱乐管乐团。

林亚历毕业于新加坡师资训练学院及教育学院，1979年获奖学金赴澳大利亚悉尼学习管弦乐队演奏法，之后成为一名专业指挥，1998年获奖学金赴美国伊利诺大学进修。

林亚历在1997年获总统颁发长期服务奖章，2002年获南洋客属总会颁发艺术贡献奖。

2011年，林亚历与李煜传、郭永秀、刘斌、吴洁、李伍华、吴启仁等发起成立新加坡音乐家协会，推动本地音乐发展。林亚历也是新加坡作曲家协会副会长、华乐总会名誉理事。

林亚历明晚设灵，停柩勿洛蓄水池路第635座组屋楼下。