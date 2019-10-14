涉3300万元不翼而飞案 律师被加控四罪

（早报讯）替客户保管的约3300万元不翼而飞，JLC Advisors律师事务所管理合伙人王赐安（42岁）今早被加控四项罪状，包括一项失信约665万元款项。

王赐安今早通过视像系统（video-link）被控，新控状指他在2017年10月23日，身为JLC Advisors律师事务的律师，失信一笔存在一个渣打银行户头里的一笔485万1289美元（约665万新元），犯下一项严重失信罪状。

另外三项控状则指他在去年8月份为欺骗一名叫陈一章的人，分别伪造了那渣打银行户头的记录，伪造的文件显示一笔属于义信（新加坡）有限公司（Airtrust（Singapore）与Wrangwell私人有限公司之间总值约485万美元的和解金额还原封未动存在银行户头里。文件并未透露陈一章的身份。

他今早被控后，主控官表示调查工作仍在进行中，不排除日后可能加控更多控状，案展11月25日再度过堂，王赐安依然被还押，未获准保释外出。

精密工程公司艾来得科技（Allied Technologies）交给JLC Advisors律师事务所的的3315万元不翼而飞后，王赐安先潜逃至马国，落网后被带回国面控，还押至今。（人名译音）