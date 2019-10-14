往返新日航班恢复正常飞行

（早报讯）随着强袭日本的台风海贝思离境，多数往返我国和日本的航班已恢复正常运作，一度须留在日本的本地旅客也陆续返回我国。

樟宜机场官方网站显示，截至今早（10月14日）只有一趟从东京成田（Narita）机场飞往新加坡的航班取消，另有一趟从樟宜机场飞往成田机场的航班更改时间。其余航班都已恢复正常。

大通旅游原本有一个30多人的旅行团原定前天从东京飞回我国，但因航班延误须在东京多留两天，料今天能回到新加坡。

目前在东京出差的林礼颖（29岁，投资讲师）受访时说，她在数月前已经安排好前天在东京授课，无奈课程碍于台风临时取消。

“地铁服务从前天早上开始陆续中断，商店和24小时便利店也都没开门，所以酒店餐馆也大排长龙，我们排队两个小时才等到座位。”

前晚曾走出酒店“感受”台风的林礼颖说，当时风势强劲，幸好台风在东京没有造成严重破坏，而且过了一个多小时就开始消退。

今天凌晨刚从日本北海道机场乘搭航班回国的蔡小姐（27岁，研究员）则指出，她和家人原定前天傍晚从北海道途经东京飞回我国，但东京机场运作受台风影响，造成她要乘搭的日本航空公司航班临时取消。“航空公司说飞往新加坡最早的下一趟班机要在20日，除非我们改从东京机场出发，但也要等到17日。”

由于一家人早已安排好工作，只好另外花了约2400元重新购买其他航空公司的机票，今天凌晨4时许飞抵我国。