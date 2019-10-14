七旬中医涉非礼女病患被控

（早报讯）中医师涉非礼女病患私密处和胸部，甚至出言侮辱，要女病患男友帮忙吸吮胸部，促进血液循环，今早（10月14日）被控上庭。

73岁的被告林亚峇今早出庭面对两项侮辱女性尊严和两项非礼的控状，指他在去年10月8日下午1时，于丹戎巴葛路100AM购物中心的新华中医内，非礼一名40岁的女病患。案发时，他是该中医店的兼职中医师。

根据控状，被告两度对女病患出手，除了触碰和吸允女病患的胸部，被告还把手放在女病患的裤子上，趁机非礼她的私密处。

被告也言侮辱女病患，在她的私密处涂抹润滑剂，询问令女病患感到难堪的无礼问题，其中包括她的性生活。

被告还得寸进尺，表示为了促进血液循环，提议女病患让男友帮忙吸吮乳头。

被告今早出庭面控表示有意聘请律师，以5000元获得保释，案件将在本月29日过堂。

另外，同样以非礼罪名被控上庭还有其他6人，包括张文叶（48岁）、哈芝（Haji Mohamed Yusoof S/O A P M，54岁）、严国发（75岁）、罗伟昌（26岁）、萨林恩（Muhammad Salihin Bin Omar，31岁）和黄顺喜（47岁）。

仅兼职两个月，就被病患投诉，老中医师过后遭炒鱿鱼。

记者走访中医诊所时，新华中医老板娘表示，受害者是第二次到中医诊所看病，第二天打电话到店里说被该中医师非礼。

“他在我店里才做了两个月兼职，有病患投诉他说话不专业，事发后我就解雇他了。”（人名译音）