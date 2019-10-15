（早报讯）中美贸易谈判的不确定性再度困扰投资者，美国隔夜股下滑，结束三连涨。

中国日前表示在与美国敲定贸易协定之前，需要进行更多磋商，导致市场对谈判取得成果的希望减弱。美国财政部长努钦周一表示，如果无法在12月15日前与中国达成协议，可能会对新一轮中国输美商品加征关税。

道琼斯工业指数收跌0.11％至2万6787.36点；标准普尔500指数下滑0.14％至2966.18点；纳斯达克指数收低0.1％至8048.65点。

新加坡海峡时报指数周一上扬10.48点或0.34％，闭市报3124.45点。全场成交量11亿2000万股，成交额达8亿4205万元。共有196只股上扬，198只股下跌。

今日可关注的股票如下：

1.华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）的子公司上海医霖医院投资管理咨询公司（Health Kind International Shanghai）对中国卫心医院投资管理公司和David Lin，追讨他们持有的所有锡新区凤凰医院股权。这项诉讼案周一（10月14日）被上海法院驳回，医霖准备提出上诉。

华联力宝医疗的另一家子公司无锡医霖健康管理公司在无锡起诉David Lin，但同样在周一被无锡法院驳回。公司准备提出上诉。

2.集永成（Chip Eng Seng）与Tropical Developments成立合资公司收购马尔代夫的一个泻湖。集永成将注资700万美元（958万新元）作为第一笔资金，并计划把泻湖发展成五星级度假村。

另一方面，集永成计划以四配一比例配售可弃权包销附加股（renounceable underwritten rights issue），可是小股东的反映欠佳，因此大部分附加股由掌控股东唐逸刚夫妇认购。两人认购733万21153附加股，占总额的46.85％。

这项配售计划共有53.15％的附加股获得认购。

公司计划配售约1亿5650万的附加股，每股售价为0.63元。

3.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）透过优先献议（preferential offering）筹集6270万美元的计划，超额认购达47％。