李总理：行动党政府将继续维护工友利益

（早报讯）全球各地有许多民众对现况不满，民粹主义渐长，造成社会动荡，李显龙总理说，新加坡社会也可能因这种焦虑四分五裂，由人民行动党组成的政府将继续维护员工利益，确保国人能安居乐业。

李总理今早在全国职工总会四年一度的全国代表大会上致辞时说，许多行动党国会议员都来自职总，而职总秘书长黄志明是内阁部长，能在制定政策时为员工发声，这都显示行动党持续扎根于职工运动。

他说，工运在国家繁荣与成长的过程中，向来都是个平等且具建设性的伙伴。“你们在体制内拥有影响力与利益。你们不需要在体制外努力，不需要绕开体制，更不需要破坏体制或替代它。这是你们的体制。让它成功，以它为荣。行动党正与你们共同努力，为你们努力，为新加坡努力。”

李总理说，过去几个月，香港因为政治、经济与社会问题而发生示威与暴动，民众的不满包括“一国两制”的成效与香港人投选领导与自我管制的方式、房屋价格昂贵、难以成家与育儿，以及年轻人无论多努力读书或工作，对未来都无法感到乐观。

他说，虽然新加坡的情况与香港不同，但还是必须密切研究香港乃至其他地方发生的事，并扪心自问：新加坡是否会受这种深切的社会焦虑影响，导致社会分裂？